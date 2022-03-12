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12 марта, 23:59

Грег Харди намекнул на уход из UFC

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Боец ММА, бывший игрок NFL Грег Харди дал понять, что покидает UFC.

«Вот это путь, парень далек от завершения, просто его нужно немного отстроить, — написал 33-летний Харди в Instagram. — Спасибо всем моим поклонникам и хейтерам. Я ценю вас всех. А больше всего я ценю своих тренеров, семью и UFC за то, что они дали мне возможность ярко сиять».

Харди стал бойцом UFC в 2018 году после того, как выиграл три боя нокаутом в Dana White's Contender Series и локальной лиге Xtreme Fight. Провел в UFC 10 боев (4 победы, 5 поражений, 1 признан несостоявшимся). Три последних поединка Харди проиграл (все — досрочно).

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