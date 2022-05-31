Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) поделился впечатлениями от совместной тренировки с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Он действует просто невероятно, — сказал Рокхолд в интервью Даниэлю Кормье. — Когда он контролирует тебя сбоку и захватывает корпус, ты понимаешь, что никто и никогда не делал с тобой чего-то подобного. Посмотрите видео моей тренировки с Хабибом. Я просто не мог встать из-под него. Он возил меня два раунда подряд. Встать было просто невозможно».

Следующий бой Рокхолд должен провести против Пауло Косты (13-2) 20 августа.

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.