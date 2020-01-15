Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Главное — себя не потерять в жизненной суете». Хабиб философски вспомнил победу над Порье

10:19
Теги:

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram видеофрагмент победного боя с Дастином Порье, которое предваряется другим видео — где он говорит, что в 2012 году в зале не было ни одной папахи, но однажды в этом головном уборе будут все.

— Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то то теряем, самое главное себя не потерять в этой жизненной суете, — подписал видео Нурмагомедов.

Его ближайший бой должен пройти против Тони Фергюсона 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир