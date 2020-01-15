Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram видеофрагмент победного боя с Дастином Порье, которое предваряется другим видео — где он говорит, что в 2012 году в зале не было ни одной папахи, но однажды в этом головном уборе будут все.

— Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то то теряем, самое главное себя не потерять в этой жизненной суете, — подписал видео Нурмагомедов.

Его ближайший бой должен пройти против Тони Фергюсона 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.