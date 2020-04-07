Глава UFC считает, что Нурмагомедов не виноват в отмене боя с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт считает, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов не виноват в отмене боя с американцем Тони Фергюсоном. Их поединок должен был пройти в рамках турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине. Но в начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом, и его бой с Фергюсоном отменен.

— Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, где условия менялись каждый день, — цитирует Уайта TMZ. — Это не вина Хабиба. И вообще не чья-либо вина. К подобному никто не мог подготовиться. Никто и не мог подумать, что подобное произойдет. Лас-Вегас закрыт. Никогда подобное не мог вообразить

В понедельник стало известно, что Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном, скорее всего, заменит американец Джастин Гэтжи.

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