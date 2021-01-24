Глава UFC рассказал, кто будет драться за титул чемпиона в легком весе
Президент UFC Дана Уайт после победы американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором сообщил, кто будет драться за титул чемпиона UFC в легком весе.
По его словам, за титул поборются Порье и американец Майкл Чендлер, который сегодня на UFC 257 в первом раунде нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.
?«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.
32-летний Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020-го после третьей защиты, во втором раунде досрочно победив Джастина Гэтжи. Его рекорд — 29-0.
На неделе шоу UFC 257 глава лиги Дана Уайт передал слова Нурмагомедова после переговоров о возвращении: россиянин обещал подумать, если кто-то из четырех участников турнира его впечатлит. В со-главном бою UFC 257 американский боец Майкл Чендлер нокаутировал новозеландца Дэна Хукера и бросил вызов Конору и Хабибу.
«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.
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