Глава борцовской лиги Wolnik заявил, что мечтает организовать поединок Мавлета Батырова и Генри Сехудо

Глава борцовской лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал, какую борцовскую схватку он хочет организовать больше всего.

«Даниэль Кормье, Генри Сехудо и Кайл Снайдер смотрят Wolnik в прямом эфире. На седьмом номерном турнире, когда мы пригласили бороться Джейсона Нольфа, американцы болели за своего земляка. С Сехудо я на связи. Предложил ему схватку с Мавлетом Батыровым, Генри согласие дал. Моя мечта — организовать эту схватку. Надеюсь, что и Даниэль Кормье у нас поборется с Виталием Минаковым», — приводит Metaratings слова Багаутинова.

Батыров — двукратный чемпион Олимпийских Игр в вольной борьбе, Сехудо выигрывал Олимпиаду один раз.