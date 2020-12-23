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Глава Bellator хочет организовать бой между Петтисом и Пэйджем

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил о заинтересованности в подписании контракта с бывшим чемпионом UFC в легком вес Энтони Петтисом, который в данный момент является свободным агентом. По словам главы компании, для американца есть интересные соперники в их лиге, к примеру, британец Майкл Пэйдж.

«Это очень интересный бой, было бы потрясающе организовать его. Посмотрим, что у нас получится. Мы планируем провести 22 или 26 турниров в следующем году. Все это решится в ближайшие три недели. С Энтони еще нужно провести переговоры. Посмотрим, к чему они приведут», — сказал Кокер MMA Junkie.

Петтис последний бой провел 19 декабря в рамках турнира UFC Fight Night 183 и победил единогласным решением судей своего соотечественника Алекса Мороно. Этот поединок был последним по контракту с UFC для Энтони, и боец принял решение не заключать новое соглашение с промоушеном.

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