Глава ACA рассказал, нужны ли лиге Шлеменко и Емельяненко

Президент лиги ACA Алексей Яценко ответил на вопрос, нужны ли промоушну Александр Шлеменко и Александр Емельяненко.

— Мы проведем совещание в следующем году и подумаем, кто нам нужен, а кто нет. Если сейчас об этом сказать, то какой-то боец может подумать, что он для нас важнее, чем мы для него. Но так быть не должно быть. Я не могу пока сказать, кому мы будем делать предложение в будущем. Мы следим за всеми бойцами, — сказал Яценко. (Михаил Потапов)