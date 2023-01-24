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Сегодня, 07:22

Гига Чикадзе бросил вызов Максу Холлоуэю

Давид Хачатрян
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Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-3) сообщил, что его соперники получили травму и не смогут с ним подраться. Боец бросил вызов американцу Максу Холлоуэю (23-7).

«Один травмирован, другой только что получил травму! Макс, хочешь подраться? Я думаю, что мы можем закатить хорошее шоу», — написал Чикадзе в Twitter.

Чикадзе должен был провести поединок против Содика Юсуффа (13-2) в апреле.

Макс Холлоуэй проиграл третий бой Александру Волкановски (25-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Поединок состоялся 2 июля 2022 года на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

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