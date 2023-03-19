Гэтжи и Физиев получили денежные бонусы за «Бой вечера»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) и шестой номер рейтинга Рафаэль Физиев (12-2) получили дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Бой вечера» по итогам UFC 286.

Денежные бонусы за «Выступление вечера» забрали исландец Гуннар Нельсон (19-5), который одолел Брайана Барберену (18-10) сабмишном в первом раунде, и Джейк Хадли (10-1), который нокаутировал Малкольма Гордона (14-7) в первом раунде.

Турнир UFC 286 состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

