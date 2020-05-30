Гэтжи хочет победить Макгрегора, Нурмагомедова и Порье

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи в подкасте Джо Рогана рассказал, что хочет до конца карьеры победить Конора Макгрегора, Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

— Почему вы говорите, что согласен выйти на бой с Конором хоть сейчас?

— Потому что он меня вызывает. Не знаю, насколько он серьезно, потому что он Усмана вызывал, но он достаточно умен, чтобы с ним не драться. Я тренировался с Уманом, этот парень очень большой, просто гигант. Конор выбрал бой с Ковбоем, это было умно. Он дрался в полусреднем весе, ему не нужно было гонять, а его соперником был легковес. Но ему нужно быть последовательным, каким он был в полулегком весе. Там его было не остановить. А сейчас он много болтает и мало дерется, таким образом теряя уважение. Над ним уже смеются. Если он хочет вернуть уважение, ему нужно драться. Его цель — Хабиб, но чтобы его получить, нужно пройти меня.

— Вы хотите драться с Хабибом, затем с Конором, а потом что?

— Потом с Порье и на этом можно заканчивать. А что еще нужно? Я заработаю денег, в конце концов мы все здесь за этим. Если мне это удастся, я сотворю нечто такое, чего никто никогда не делал в этом спорте. У кого еще есть такая серия побед? Я смогу вдохновлять людей. Вернулся после двух поражений, меня уже списали, и потом сотворил такое. Сейчас все бойцы хотят быть на моем месте. Иногда чудеса случаются, я уж не знаю, судьба это или что. Я получил бой с Тони неожиданно, и теперь я здесь. И я буду побеждать дальше. Но лучше сначала побить Хабиба, потому что так я больше заработаю на бое с Конором. Так я буду в более выгодной позиции для переговоров перед боем с ним. А если боя с Конором не будет, тогда Порье, он тоже в моем списке. (Михаил Потапов)

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