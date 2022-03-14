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Сегодня, 17:26

Боец UFC Тилл рассказал, почему ММА лучше бокса

Давид Хачатрян
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29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) рассказал, почему он считает, что ММА лучше бокса.

«Бокс — это круто, но ММА еще лучше, — написал Тилл в Twitter. — UFC организует бои, которые хочет увидеть весь мир. В боксе такого не бывает. В UFC лучшие дерутся с лучшими. В боксе миллион чемпионов мира, которые говорят, что они лучшие».

Тилл идет на серии из двух поражений. В предыдущем бою он проиграл Дереку Брансону сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде на UFC Fight Night 191 (4 сентября 2021 года).

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