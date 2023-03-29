Генри Сехудо рассказал, почему решил вернуться в UFC: «Честно, меня это даже пугает»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) признался, что в отставке ему было скучно, а в один момент к нему вернулась страсть к соревнованиям.

«Когда ты всего достиг в спорте, ты хочешь просто расслабиться и наслаждаться жизнью, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Но впоследствии тебе становится скучно, и страсть к соревнованиям возвращается. Мне важно наличие драйва.

Есть еще одна вершина, которую я хочу покорить, куда моя нога еще не ступала. Я уже двойной чемпион и олимпийский чемпион. При этом я выиграл золото Олимпиады не в кикбоксинге и боксе, а в самом сложном виде единоборств — борьбе. Дух соперничества вернулся ко мне, и, честно, меня это даже пугает».

Сехудо подерется с Алджамейном Стерлингом (22-3) 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.