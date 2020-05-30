Генри Сехудо назвал четырех лучших бойцов MMA

Бывший чемпион двух дивизионов UFC Генри Сехудо назвал четырех величайших бойцов всех времен на свой взгляд. Также предложил свои фанатам сделать свой выбор.

«А кто на вашей горе Рашмор от ММА? Выбери четверых. Деметриус Джонсон, Джон Джонс, Андерсон Сильва, и Рэнди Кутюр. Поехали...», — написал Сехудо в Instagram.

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