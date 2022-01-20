Ган: «Было бы здорово выиграть у Нганну и выйти на Джона Джонса»

Французский тяжеловес Сирил Ган заявил о готовности провести бой с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Джоном Джонсом в случае победы над чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Было бы здорово выиграть у Нганну и выйти на Джона Джонса, — сказал Ган в беседе с журналистами на медиадне. — Это хорошее развитие событий. Многие уже обсуждают наш потенциальный бой, и он интересен со стилистической точки зрения. Неплохой получился бы бой. Так что если появится возможность, то мы обязательно встретимся».

Ган и Нганну сразятся в ночь на 23 января в Анахайме в главном событии турнира UFC 270.