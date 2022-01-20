«Лоб в лоб, кость в кость, Саша». Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против Шлеменко

Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«Лоб в лоб, кость в кость, Саша», — написал Исмаилов под видео.

Шлеменко и Исмаилов проведут бой на одном из турниров RCC, который состоится в июле в Екатеринбурге.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 37-летнего Шлеменко — 61 победа, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.