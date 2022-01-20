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Сегодня, 18:34

«Лоб в лоб, кость в кость, Саша». Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против Шлеменко

Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против Шлеменко
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал промо-ролик к бою против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«Лоб в лоб, кость в кость, Саша», — написал Исмаилов под видео.

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Шлеменко и Исмаилов проведут бой на одном из турниров RCC, который состоится в июле в Екатеринбурге.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 37-летнего Шлеменко — 61 победа, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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