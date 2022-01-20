Нганну: «Вырублю Гана в течение двух раундов»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой против бывшего одноклубника Сирила Гана.

«Думаю, что вырублю его в течение двух раундов, — сказал Нганну на медиадне перед боем. — Я вырос во всем. Работал над всеми аспектами: борьба, джиу-джитсу, ударная техника. Боксировал, спарринговал — делал все. Чтобы быть хорошим бойцом и чемпионом мне необходимы все эти навыки».

Нганну встретится с Ганом на турнире UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января в Анахайме.