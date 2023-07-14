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Сегодня, 09:54

Гаджиев заявил, что готов отдать чемпиона Fight Nights в ACA ради боя с Вартаняном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил вице-президенту лиги ACA Асланбеку Бадаеву, который отказался от идеи организовать встречу Эдуарда Вартаняна с победителем пары Ахмед Алиев и Магомед Сулумов.

«Нужно называть вещи своими именами. Гран-при ACA было на миллион долларов. Ребята прошли большой путь, а я хочу тут выдвинуть на первый план Ахмеда Алиева, который еще недавно дрался в Америке и покинул промоушен, и Магу Сулумова, который буквально вчера ходил в молодых бойцах. Хочу дать им возможность обыграть Эдика Вартаняна. Я не говорю о статусе фаворита, рассуждаю гипотетически. Все трое — крепкие бойцы. Давайте представим, что Вартанян проигрывает. Тогда Гран-при, позиционирующиеся как лучшее противостояние в российской индустрии, потеряет часть своих акций. Асланбек и все люди понимают такие вещи. Мы (Fight Nights) меньше теряем, а приобрести можем больше. Я за хороший шум и противостояние для зрителей. Считаю, что зрители получили бы колоссальное удовольствие от этого боя. Я даже готов полностью отдать бой на площадку ACA. Пусть это пройдет с участием моего чемпиона на очередном номерном турнире ACA, котором выступит Эдуард Вартанян. Пусть Бадаев забирает моего чемпиона только ради этого боя. Я бы тогда пошел кайфануть на этот турнир. Нужно создавать большие бои и держаться за них», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при АСА. Бой состоялся 16 июня.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-gotov-otdat-chempiona-fight-nights-v-aca-radi-boya-s-vartanyanom-265948/
Камил Гаджиев
Эдуард Вартанян
ММА
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