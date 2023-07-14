Гулян: «Скептически отношусь к возможности боя между Маскоц и Цукербергом»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал возможный бой между бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Скептически отношусь к возможности этого боя. Но блогеры в США собирают больше платных трансляций, чем турниры UFC. Давайте будем честны, спорт — это прекрасно. Когда мы в свое время смотрели новостные ММА-порталы, которые собирали по две тысячи или 500 просмотров — нас это не коробило, потому что мы это любили и ценили. Но инфоповоды расширяли эту аудиторию. Благодаря им кто-то полюбил спортсменов, которые тоже этим живут.

Например, в бою Конора и Хабиба нет вопросов по спортивной составляющей, но также была и медийная подоплека. Когда тебе подходят девушки со стороны и спрашивают: «Ты за Хабиба или Конора?». Думаешь: «Когда тебе стало это интересно?». Такие резонансные события расширяют аудиторию, после чего кто-то остается на чистый спорт, который мы ценим и любим», — цитирует «РБ Спорт» Гуляна.

Ранее Цукерберг и другой известный предприниматель Илон Маск заявили, что готовы провести между собой бой по правилам ММА.

4 июля сообщалось, что Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.