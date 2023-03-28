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Сегодня, 16:22

Гаджиев считает, что у Пономарева хорошие шансы на победу в Гран-при АСА

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об уходе чемпиона организации в тяжелом весе Григория Пономарева в лигу ACA.

«У него есть хорошие шансы на победу в Гран-при, на заветный миллион долларов. Если оценивать его перспективы в боях с Евгением Гончаровым, Кириллом Корниловым и Мухуматом Вахаевым, у каждого из этих тяжеловесов есть свои существенные аргументы. Не совсем верным будет говорить о том, что сейчас кто-то у кого-то точно выиграет. С огромным удовольствием посмотрю на поединок Гончарова и Пономарева, особенно если он пройдет в финале Гран-при», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В ACA неоднократно изъявляли готовность подписать контракт с Пономаревым для участия в Гран-при тяжеловесов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-u-ponomareva-khoroshie-shansy-na-pobedu-v-gran-pri-aca-238951/
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