Гаджиев считает, что Минаков мог бы стать чемпионом UFC

Президент Fight Nights Камил Гаджиев предположил, как бы сложилась карьера Виталия Минакова, если бы он уделял все свое внимание ММА.

«Был момент, когда у Виталика появилось много предложений, связанных не только со спортом — и по бизнесу, и по политике. Он, как нормальный человек, на эти предложения реагировал и не фокусировался на том, чтобы сделать карьеру в Америке. Плюс контракт с Bellator на момент подписания был классным, но прошло немного времени, и Виталик захотел его переподписать, а промоушен встал в позу. Перемирия они достигли через много лет. Вот если бы тогда Минаков был в Америке и дрался, он мог стать чемпионом UFC. Это эпоха Кейна Веласкеса. Мы не можем сказать, что Виталик выиграл бы у него, но бой был бы очень конкурентными, если бы Минаков развивался», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Минаков является четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, а также бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. Всего он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.