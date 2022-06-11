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Камил Гаджиев: «Считаю, что Кудряшов выиграет у Вагабова»

Гаджиев считает, что Вагабов проиграет Кудряшову
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион его лиги в полутяжелом весе Вагаб Вагабов уступит в боксерском противостоянии Дмитрию Кудряшову.

«Я считаю, что Кудряшов выиграет у Вагабова. И что, Вагаб тогда перестанет быть нашим чемпионом?!», — сказал Гаджиев журналистам после турнира AMC Fight Nights 112.

Вагабов и Кудряшов сразятся на турнире лиги PRAVDA, который состоится 11 июня в Москве.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 112, проходившего 10 июня в Москве, Нариман Аббасов техническим нокаутом победил Марифа Пираева.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Камил Гаджиев
ММА
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