Камил Гаджиев: «Считаю, что Кудряшов выиграет у Вагабова»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион его лиги в полутяжелом весе Вагаб Вагабов уступит в боксерском противостоянии Дмитрию Кудряшову.

«Я считаю, что Кудряшов выиграет у Вагабова. И что, Вагаб тогда перестанет быть нашим чемпионом?!», — сказал Гаджиев журналистам после турнира AMC Fight Nights 112.

Вагабов и Кудряшов сразятся на турнире лиги PRAVDA, который состоится 11 июня в Москве.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 112, проходившего 10 июня в Москве, Нариман Аббасов техническим нокаутом победил Марифа Пираева.