Гаджиев прокомментировал победу Александра Емельяненко в поединке против Ершова

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Александра Емельяненко в поединке против Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мне было неприятно, что блогер бьет бойца. Мы сидели с Шарипом Алиевым и абстрагировано рассуждали. Неважно, Емельяненко — хороший парень, Ершов тоже хороший парень. Мы Женю знаем лично, часто пересекаемся, у нас приятельские отношения. Но нам сама природа этого была неприятна. Поэтому такие были эмоции. Хотелось, чтобы Саня выиграл. Но стало понятно, что зрители не увидят от Саши того, что они хотят. С другой стороны, итог позитивный. Первый раунд однозначно остался за Ершовым. Он повел себя достаточно благородно. Мы же видим. Он мог просто вцепиться в Емельяненко и выпить его кровь. Он не стал этого делать. Как бы: «Давай подеремся дальше». Вот они и подрались. Я вообще правил не понимал. Сложно сказать, почему Женя полез в партер. Он выигрывал бой. Надо у него спрашивать, а зритель в любом случае не в накладе. Посмотрели шоу. Один правый прямой в первом раунде, конечно, закончил бы бой. Но как будто Женя хотел растянуть удовольствие. По-своему растянул, засветился на шоу на федеральном канале дольше, чем если бы нокаутировал Саню в первом раунде. Ринг-герл мы бы не увидели, если бы он нокаутировал, а так и она выходила с табличкой», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.