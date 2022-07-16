Монсон показал, как тренируется в бассейне перед боем с Дациком
Джефф Монсон показал, как готовится к поединку с Вячеславом Дациком.
51-летний боец провел тренировку в бассейне, во время которой отрабатывал борьбу со своим спарринг-партнером. Спортсмен заявил, что вода добавляет сопротивление и усложняет задачу при отработке.
«Рестлинг похож на греко-римскую борьбу. Рукопашный бой. Это помогает тренироваться для борьбы — потому что, когда я захватываю своего противника, я хочу контролировать его», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.
Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.
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