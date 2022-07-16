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Сегодня, 08:47

Монсон показал, как тренируется в бассейне перед боем с Дациком

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джефф Монсон показал, как готовится к поединку с Вячеславом Дациком.

51-летний боец провел тренировку в бассейне, во время которой отрабатывал борьбу со своим спарринг-партнером. Спортсмен заявил, что вода добавляет сопротивление и усложняет задачу при отработке.

«Рестлинг похож на греко-римскую борьбу. Рукопашный бой. Это помогает тренироваться для борьбы — потому что, когда я захватываю своего противника, я хочу контролировать его», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1000943-dzheff-monson-podelilsia-kadrami-trenirovki-v-basseine
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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