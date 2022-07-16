Монсон показал, как тренируется в бассейне перед боем с Дациком

Джефф Монсон показал, как готовится к поединку с Вячеславом Дациком.

51-летний боец провел тренировку в бассейне, во время которой отрабатывал борьбу со своим спарринг-партнером. Спортсмен заявил, что вода добавляет сопротивление и усложняет задачу при отработке.

«Рестлинг похож на греко-римскую борьбу. Рукопашный бой. Это помогает тренироваться для борьбы — потому что, когда я захватываю своего противника, я хочу контролировать его», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.