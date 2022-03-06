Гаджиев — о включении Хабиба в зал славы UFC: «Как россиянин, благодарен Уайту за такой жест»

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Хабиб — чемпион. Во всех смыслах. Его включение в Зал славы, очевидно, очень приятная новость на фоне всего происходящего с российским спортом. Я, как болельщик, как россиянин, благодарен Дана Уайту за такой жест. Это должно поддержать всех российских фанатов UFC. Я сейчас даже не обсуждаю включение, почему это произошло сейчас, почему с Хабибом. Думаю, для всех очевидно, что это бы случилось рано или поздно. Я считаю, что это произошло очень вовремя», — сказал Гаджиев «СЭ».

Последний бой в карьере Хабиб провел в октябре 2020 года, одержав на турнире UFC 254 победу над Джастином Гэтжи. После поединка россиянин объявил, что решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.