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Сегодня, 12:29

Бой Ковингтона и Масвидаля стал «Боем вечера» на UFC 272

Главное событие вечера на UFC 272, бой между Колби Ковингтоном (17-3) и Хорхе Масвидалем (35-16), стало «Боем вечера».

Об этом стало известно из официального заявления UFC, озвученного на пресс-конференции после турнира.

Бой между двумя бывшими друзьями закончился разгромной победой Ковингтона, который во многом использовал борьбу для победы. Ковингтон победил единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45). Для Ковингтона это стал второй бонус в UFC, а для Масвидаля — шестой. Оба бойца дополнительно получат по 50 000 долларов.

Кевин Холланд (22-7) удостоился бонуса «Выступление вечера», который стал четвертым бонусом за всю его карьеру в UFC. Марина Мороз (11-3) забрала бонус «Представление вечера» за то, что победила бывшего партнера по команде Марию Агапову (10-3).

Давид Хачатрян

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
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