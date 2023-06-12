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Сегодня, 03:05

Гаджиев: «Бой Махачева с Волкановски и Эдвардсом — интересно, реванш с Оливейрой — не знаю»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о потенциальных соперниках Ислама Махачева.

«Лично я с большим удовольствием посмотрел бы поединок Ислама за пояс чемпиона в полусреднем весе. Заслуживает ли Оливейра реванш? Да, заслуживает. За неимением других. Даже второй бой с Александром Волкановски я бы посмотрел с большим удовольствием. Реванш с Волкановски, бой с Леоном Эдвардсом в 77 килограмм — интересно. Реванш с Оливейрой — не знаю. Махачев достаточно легко победил Оливейру, я думаю, что нас ждет примерно такой же сценарий и в следующем бою. Исламу нет смысла драться с теми, с кем дрался Хабиб Нурмагомедов. Для российского зрителя это не так интересно. Возникнет ощущение, что мы это видели. Поэтому проверять Ислама в бою с Дастином Порье и Джастином Гейджи нет никакого смысла», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

11 июня Чарльз Оливейра одержал победу над Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289. В октябре 2022 года на UFC 280 бразилец уступил россиянину Исламу Махачеву сабмишном во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-boi-makhacheva-s-volkanovski-i-edvardsom-interesno-revansh-s-oliveiroi-ne-znayu-258041/
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Чарльз Оливейра
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