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Рамазан Исмаилов: «Я думал, что Дариуш может что-то противопоставить Оливейре, но я ошибался»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер и брат известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов высказался о бое Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша на турнире UFC 289.

«До поединка я думал, что Дариуш может что-то противопоставить Оливейре, но оказалось, что я ошибался. По истечении одного раунда он выглядел таким измотанным, как будто провел пятираундовый бой. Видимо, был не готов функционально. Его команде виднее, с чем это связано. Даже его удары были как в замедленном действии. Оливейра очень жестко бьет и до боя с Исламом Махачевым не раз показывал свой класс. Он сильный боец и был чемпионом. Динамит в руках у Оливейры есть», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

11 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере в со-главном событии вечера бразилец Чарльз Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде американца ассирийского происхождения Бенеила Дариуша.

Источник: mma.metaratings
Бенеил Дариуш
Чарльз Оливейра
UFC
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