Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:06

Гаджи Наврузов назвал своего соперника «покемоном тестостероновым» перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Гаджи Автомат Наврузов назвал своего противника бразильца Фернандо Родригеса «покемоном тестостероновым».

«Фернандо, ты мой покемон тестостероновый! Ты что так визжишь, не видишь, дядя Гаджи на кокосе в Таиланде отдыхает», — цитирует бойца РЕН ТВ.

В августе 2022 года россиянин проиграл бразильцу раздельным решением судей, однако затем результат пересмотрели на ничью.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072449-gadzhi-avtomat-nazval-rodrigesa-pokemonom-testosteronovym
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов — о прощальном бое Емельяненко: «Каждый хочет уйти победителем»

Ган — о митингах во Франции против повышения пенсионного возраста: «Я бы пошел, но боюсь лишиться глаза»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости