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Фьюри хочет драться в MMA. И чтобы его тренировал Макгрегор

22:21
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что готов дебютировать в смешанных единоборствах.

— Мы общались с Конором, он изъявил желание меня тренировать, это меня устраивает, — приводит слова Фьюри Sky Sports. — Макгрегор просто сказал: «Когда будешь готов, приступим. Приезжай в Дублин — и начнем тренировки». - Не могу дождаться. Я собираюсь принять его предложение.

Ранее стало известно, что Фьюри выступит на турнире WWE в Саудовской Аравии.

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