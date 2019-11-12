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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фрик-бойцу удалили синтол из рук

13:28

Боец ММА Кирилл Терешин, ставший популярным из-за огромных мышц рук и получивший прозвище «Руки-базуки», перенес операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что спортсмену удалили синтол и другие вещества из его рук, после чего его конечности приобрели обычный вид. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

Врачи указывают, что Терешину повезло, так как не исключалась и ампутация рук. Пока он не может двигать руками, поэтому мать кормит его с ложки в больничной палате.

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

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