Фрик-бойцу удалили синтол из рук

Боец ММА Кирилл Терешин, ставший популярным из-за огромных мышц рук и получивший прозвище «Руки-базуки», перенес операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что спортсмену удалили синтол и другие вещества из его рук, после чего его конечности приобрели обычный вид. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

Врачи указывают, что Терешину повезло, так как не исключалась и ампутация рук. Пока он не может двигать руками, поэтому мать кормит его с ложки в больничной палате.