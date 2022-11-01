Патрики Фрейре: «В бою с Махачевым на Оливейре сказалась разница в часовых поясах»

Чемпион легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10) считает, что Чарльз Оливейра (33-9) не смог адаптироваться к часовому поясу в Абу-Даби.

«На результат боя [с Махачевым] повлияла разница в часовых поясах, — сказал бразилец в интервью Sportskeeda. — Чарльз оказался там [в Абу-Даби] слишком поздно, поэтому не смог адаптироваться. Что касается технических аспектов боя, то Чарльз был слишком пассивен. Он дрался не так, как в прошлых боях. Мне кажется, что он мог избежать сабмишна. Он даже не пытался выкарабкаться».

Ислам Махачев (23-1) победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).