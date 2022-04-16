Немкова доставили в больницу после поединка Bellator 277 против Андерсона

Российский боец MMA Вадим Немков был доставлен в больницу после поединка на турнире Bellator 277 с американцем Кори Андерсоном.

«Рассечение оказалось более серьезным. Вадима доставили в больницу. Там ему будет оказана полная медицинская помощь», — сообщил ТАСС собеседник агентства.

Со-главный бой Bellator 277 в полутяжелом весе между Немковым и Андерсоном был признан несостоявшимся. В конце поединка произошло столкновение бойцов головами, поэтому судья был вынужен остановить бой.