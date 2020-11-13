Убрал в первом раунде и защитил титул. Фрейре продолжает разрывать Bellator

Бразилец Патрисио Фрейре по прозвищу «Питбуль» защитил титул чемпиона Bellaor в полулегком весе, нокаутировав в первом раунде португальца Педро Карвальо.

Бой был остановлен в первом раунде — после того, как Фрейре уронил Карвальо двойкой левый хук — правый прямой.

На счету 33-летнего бразильца 31 победы и 4 поражения в ММА (18-5 в Bellator). Фрейре идет на серии из шести побед подряд. Титул в полулегком весе он защитил в четвертый раз. Также ему принадлежит титул чемпиона Bellator в легком весе, который он завоевал, в мае 2019 года нокаутировав Майкла Чэндлера.