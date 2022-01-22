Бой Малыхина против Грищенко за временный титул чемпиона ONE перенесен на 11 февраля

Бой россиянина Анатолия Малыхина и белорусского спортсмена Кирилла Грищенко за временный титул One Championship в тяжелом весе состоится 11 февраля на турнире One: Bad Blood.

Как сообщила пресс-служба лиги в Instagram, Малыхин и Грищенко возглавят со-главное событие турнира.

Изначально планировалось, что бойцы сразятся 28 января, но поединок пришлось перенести на более поздник срок из-за состояния здоровья Малыхина. Боец заразился коронавирусом.

На счету 34-летнего Малыхина в ММА 9 побед и 0 поражений, у 30-летнего Грищенко — 5 побед в 5 поединках.