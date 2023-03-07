Франсис Нганну оценил бой Джонса и Гана: «Я был удивлен»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) в бою с Сирилом Ганом (11-2) хотел как можно быстрее провести тейкдаун, потому что был не уверен в своих силах.

«Я знал, что если Джонс будет в хорошем психологическом состоянии, не как в двух последних боях, то он одержит победу, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Я не ожидал, что этот бой будет таким непродолжительным. Я был удивлен тем, как закончился поединок.

Судя по реакции Сирила, он тоже был удивлен, потому что он даже не защищался. Он не думал, что сабмишен может быть проведен из того положения, в котором он находился. Это было отличное выступление Джонса. Я не был удивлен борьбе Джонса, потому что я понимал, если я смог забороть Сирила, то Джону будет еще легче.

Что я знаю точно, так это то, что Джон спешил. Джон не хотел давать ему пространство, потому что, как мне кажется, он чего-то опасался. Может быть, он боялся, что в какой-то момент выдохнется и не сможет повалить его, поэтому он с первой минуты давил на него. Он выглядел неплохо, но его действия мне кое о чем говорят — он не был слишком уверен в себе. Он торопился провести тейкдаун».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.