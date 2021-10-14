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Франсис Нганну: «Мы тренировались с Ганом месяц. У меня к нему ничего личного»

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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился мнением о своем предстоящем сопернике Сириле Гане.

«Он заслужил [победу над Льюисом]. Провел хороший бой. Есть ли у меня с ним какие-то отношения? Нет. И никогда не было. Мы тренировались месяц в 2019-м, когда я готовился к Веласкезу. У меня нет к нему ничего личного. Для меня бои — это работа. Из того, что я слышал, он [Ган] — очень приятный и дружелюбный парень»,  — сказал Нганну на шоу The MMA Hour.

Нганну и Ган — выходцы из французского зала MMA-Factory, принадлежащего тренеру Фернанду Лопесу. Их поединок пройдет 22 января на UFC 270.

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Никита Горшенин все материалы автора
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