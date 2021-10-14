Франсис Нганну — о критике от бывшего тренера: «У него проблемы. Ему нашли видео, где я благодарю его»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну ответил на слова своего бывшего тренера Фернанда Лопеса, обвинившего его в неблагодарности и эгоизме.

«У меня нет никаких проблем с ним. Проблемы есть у него. В прошлом году он запустил кампанию, что заплатит 10?000 евро тому, кто найдет видео, где я благодарю его или его зал. Такое видео нашли. Я не знаю, заплатил ли он 10 тысяч (смеется). В этом спорте иногда нужно двигаться дальше. Потому что если ты проиграешь, все повесят на тебя одного. Я уехал в Вегас, окружил себя новой хорошей командой», — сказал Нганну на шоу The MMA Hour.

Раннее Лопес заявлял, что Нганну ни разу не поблагодарил публично свой первый зал MMA-Factory, а также его тренеров и менеджеров. 22 января камерунец проведет защиту титула против Сирила Гана на UFC 270.