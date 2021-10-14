«Ты снова пьешь, парень». Макгрегор и менеджер Хабиба обменялись колкими высказываниями

Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз устроили словесную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором. Обмен жесткими фразами начался, когда ирландский боец опубликовал кадр с лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением на автобус в апреле 2018 года.

Али отреагировал: «Ты снова пьешь, парень, он забрал твою душу и никогда тебе ее не отдаст».

Затем ирландец опубликовал скриншот с результатами поиска в Google, касающимися Дагестана, откуда родом Нурмагомедов и многие другие клиенты Абдель-Азиза.

Твит Конора Макгрегора. Фото Twitter

Али ответил: «Вот и мы снова оскорбляем людей, нацию и религию, это не смешно, моя мечта увидеть тебя лично. Жители Дагестана одни из лучших людей в мире, они достойные труженики и обладают большой честностью, о которой ты ничего не знаешь!»

«Ты злишься на Google, братан? Я ненавижу тебя, братан. Когда ты умрешь, я буду радоваться», — ответил МакГрегор.

Позже эта переписка была удалена из Twitter.