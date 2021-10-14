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«Ты снова пьешь, парень». Макгрегор и менеджер Хабиба обменялись колкими высказываниями

14 октября, 05:36
Али Абдель-Азиз и Конор Макгрегор в Twitter. Фото Twitter Твит Конора Макгрегора. Фото Twitter Али Абдель-Азиз и Конор Макгрегор.
Али Абдель-Азиз и Конор Макгрегор в Twitter. Фото Twitter
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Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз устроили словесную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором. Обмен жесткими фразами начался, когда ирландский боец опубликовал кадр с лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением на автобус в апреле 2018 года.

Али отреагировал: «Ты снова пьешь, парень, он забрал твою душу и никогда тебе ее не отдаст».

Затем ирландец опубликовал скриншот с результатами поиска в Google, касающимися Дагестана, откуда родом Нурмагомедов и многие другие клиенты Абдель-Азиза.

Твит Конора Макгрегора. Фото Twitter
Твит Конора Макгрегора. Фото Twitter

Али ответил: «Вот и мы снова оскорбляем людей, нацию и религию, это не смешно, моя мечта увидеть тебя лично. Жители Дагестана одни из лучших людей в мире, они достойные труженики и обладают большой честностью, о которой ты ничего не знаешь!»

«Ты злишься на Google, братан? Я ненавижу тебя, братан. Когда ты умрешь, я буду радоваться», — ответил МакГрегор.

Позже эта переписка была удалена из Twitter.

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Евгений Козинов все материалы автора
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