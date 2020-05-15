Франко-камерунский боец, второй номер рейтинга тяжеловесов UFC, Франсис Нганну (15-3) на YouTube-канале Майка Тайсона рассказал о своем будущем в промоушене.

— Когда мой следующий бой — это надо у Даны Уайта спрашивать, он босс, — сказал Нганну. — Я хочу драться с чемпионом, я — главный претендент, но мою ситуацию усложняет то, что они хотят делать третий бой Миочича и Кормье. Из-за этого я не знаю, кто будет моим следующим соперником. Я хочу драться с чемпионом, тем более, что у нас со Стипе есть незаконченное дело. Первый наш с ним бой прошел не по моему сценарию.