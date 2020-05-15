Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Франсис Нганну: «Мою ситуацию усложняет то, что UFC хочет третий бой Миочич — Кормье»

20:25
Теги:

Франко-камерунский боец, второй номер рейтинга тяжеловесов UFC, Франсис Нганну (15-3) на YouTube-канале Майка Тайсона рассказал о своем будущем в промоушене.

— Когда мой следующий бой — это надо у Даны Уайта спрашивать, он босс, — сказал Нганну. — Я хочу драться с чемпионом, я — главный претендент, но мою ситуацию усложняет то, что они хотят делать третий бой Миочича и Кормье. Из-за этого я не знаю, кто будет моим следующим соперником. Я хочу драться с чемпионом, тем более, что у нас со Стипе есть незаконченное дело. Первый наш с ним бой прошел не по моему сценарию.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир