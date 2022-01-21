Франсис Нганну: «Ган — не первый боец с рекордом 10-0 на моем пути. Нокаутирую его в 1-м или 2-м раунде»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну на YouTube-канале «La Sueur» поделился ожиданиями от поединка с Сирилом Ганом.

— Франсис, что нужно тебе сделать, чтобы пустить под откос такую машину, как Сирил Ган?

— Какую машину?

— Ну, машина, потому что он идет на 10-0. Непобежденный, его взлет напоминает ракету

— Это не первый боец с рекордом 10-0, который попадался на моем пути (другой — Розенштрук — прим.)

— Ну он все-таки был не в такой фазе

— В такой. Я побью его [Гана], потому что я лучше. Я чемпион. Я стал чемпионом не по голосованию. Я забрал титул. Поэтому я пущу под откос Сирила Гана.

— Прогноз. Что произойдет 22 января?

— Прогноз остается тем же, что был с самого начала. Я нокаутирую Сирила в первом или втором раунде.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.