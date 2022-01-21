Боец UFC Вероника Маседо: «Ган финиширует Нганну в 4-м раунде»

Боец UFC Вероника Маседо на YouTube-канале «Full Reptile» поделилась прогнозом на поединок Франсиса Нганну и Сирила Гана.

Маседо давно тренируется в парижском зале «MMA Factory» и хорошо знает обоих бойцов.

Вероника Маседо: «Сирил очень любит игровые спарринги, он великолепен в них. И бывают ситуации, когда он заиграется и налетает на группу других бойцов рядом. MMA Factory — небольшой зал на то количество людей, которые там занимаются. И он летит с ударом, а тут другие люди стоят — и он резко осаживает себя, даже подныривает. Чтобы не сбить их, не ударить. Франсис не такой. Если он в таком спарринге наскочит на других бойцов, он ничего не сделает. Потому что он — король. Должны двигаться другие, а не он. И так у него во всем. Я думаю, их ситуация с Фернандом — это просто столкновение характеров. Тут нет чего-то очень личного, просто сшиблись два характера. Вот нынешний его тренер Эрик Никсик — он после каждого действия Франсиса говорит ему: «Великолепно, прекрасно, супер». Франсис такое любит, и он от этого растет. Есть бойцы, которые от похвал расслабляются, но Франсис от них растет».

Дэн Харди: «Сирил Ган боится силы Нганну?»

Вероника Маседо: «Думаю, боится. Как ее можно не бояться? Он уже чувствовал ее на себе. Я не хочу никого из них обидеть, они оба мои друзья, но в этой истории с опубликованным спаррингом я на стороне Франсиса. Я знаю, что он ронял Сирила. Я видела, как проходили их спарринги. Сирил раз за разом доставал его, попадал и попадал. Франсис приходил в бешенство и начинал страшно махать, и даже если он попадал вскользь, то... Я также хочу сказать, что у Сирила есть доступ к потрясающим условиям тренировок. Ему могут привести кого-то угодно из Олимпийского центра по борьбе. По боксу. В этом кэмпе он работал с парнем, забыла его фамилию, участником ЧМ по греко-римской борьбе. Гигант такой. Ему помогают в борьбе ребята из Дагестана. Все это сильно развивает его».

Дэн Харди: «Кто выиграет?»

Вероника Маседо: «Думаю, все-таки, Сирил выиграет. Досрочно в 4-м раунде. Мне кажется, Франсис будет эмоционален из-за всей этой истории, в том числе, отношений с UFC. Еще есть такая вещь — Франсиса легко выводить из себя в бою, расстраивать. Думаю, это то, что и будет делать Сирил до тех пор, пока это не приведет к победе».

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.