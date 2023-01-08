Рафаэль Физиев: «В UFC пообещали мне бой с Гэтжи в марте»

Боец UFC в легком весе Рафаэль Физиев рассказал, что готовится к следующему поединку на март. Соперником должен стать американец Джастин Гэтжи.

«Я, в принципе, ничего не анонсирую, но в UFC пообещали, что в марте я буду драться против Гэтжи. UFC тоже хочет этот бой, Дана Уайт хочет этот бой, поэтому мне сказали, что март, готовься. Мы ждем сейчас контракт, как официально все будет. Пока вот такая информация.

Если UFC что-то переиграют, я реально буду в шоке. Если что-то переиграют, я, реально, вот так вот сяду [сделал удивленное лицо], запишу сторис и скажу: «UFC, что за дела? Вы что творите?» Лондон или Вегас? Вот это вопрос. Они сказали, что Лондон или Вегас, либо туда, либо сюда, начало марта, либо 18-е. Гэтжи молчит, Абдуль-Азиз тоже что-то пытался пыхтеть. Ну, до сих пор пыхтит, и Гэтжи что-то до сих пор молчит. Посмотрим. UFC хочет, а когда UFC хочет, они это делают», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

В последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене.