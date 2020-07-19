Физиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172

Представитель Киргизии Рафаэль Физиев (8-1) на UFC Fight Night 172 единогласным решением судей победил англичанина Марка Диакези (14-4) — 29-28, 29-28, 30-27. Встреча прошла в легком весе. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

Швед Джек Херманссон (20-5) победил американца Кевина Гастелума (16-5) удушающим приемом в первом раунде. Встреча средневесов завершилась на второй минуте.

Бразильянка Ариана Липски (13-5), выступающая в наилегчайшем весе, удушающим приемом победила соотечественницу Луану Каролину (6-2).

Турнир UFC на Бойцовском острове 19 июля: расписание и прямая трансляция