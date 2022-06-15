Физиев назвал двух бойцов, которые заслуживают подраться с Оливейрой

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) считает, что следующим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе должен стать либо Ислам Махачев (22-1), либо Бенил Дариуш (21-4).

«Думаю, только два парня в дивизионе заслуживают подраться с Чарльзом Оливейрой — это Ислам Махачев и Бенил Дариуш, — сказал Физиев в интервью изданию MiddleEasy. — Ислам сейчас очень хорош. У Ислама есть неплохие шансы побить Чарльза, потому что у него сильные навыки грэпплинга. На земле он чувствует себя как рыба в воде».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он одолел Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В прошлом бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.