UFC разрабатывает бой Мераба Двалишвили и Жозе Альдо на 20 августа

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (14-4) может провести следующий поединок против третьего номера рейтинга дивизиона, бывшего чемпиона полулегкого веса Жозе Альдо (31-7). Бой планируется на 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщил портал The MMA Media.

Двалишвили идет на серии из семи побед. В прошлом поединке он одолел недавно завершившего карьеру Марлона Мораеса (23-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США. Грузинский боец победил техническим нокаутом во втором раунде.

Альдо идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 декабря 2021 года на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, США.