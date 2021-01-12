Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби ответил на вопрос фана на своем подкасте, не считает ли, что Конор Макгрегор выиграет у Дастина Порье «очередным постановочным нокаутом».

«Ха-ха. Слушайте... я был на боях Макгрегора, и его удары — реальны. Я достаточно опытен, чтобы это понимать и чувствовать. И сила этих ударов и последствия от их попаданий — тоже реальны. У меня нет оснований подозревать нокауты Макгрегора в чем-то нехорошем», — сказал Захаби на YouTube-канале Tristr Gym.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.