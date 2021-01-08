Фирас Захаби: «Меня удивили грубые БЖЖ-ошибки Тони Фергюсона в бою с Оливейрой»

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби поделился мнением о поражении Тони Фергюсона Чарльзу Оливейре.

«Каждый раз, когда Тони переводили, и он оказывался на спине, то пытался задушить Чарльза Оливейру из бокового контроля. Такой сабмишен называется «Fly trap», и то, как его делал Тони, он делал его неправильно — он просто брался не за ту ногу и пытался накидывать треугольник не с той стороны.

Может быть, все это потому что он начал разучивать этот прием только недавно, за пару недель до боя, может быть, тут какие-то другие причины. Но он брался не за ту ногу, душил не с той стороны, просто делал абсолютно неправильные вещи.

Такой треугольник из бокового контроля со спины — очень хитрый и сложный прием. Он требует серьезной гибкости, ты должен знать все нюансы, напрактиковать его — это месяцы и месяцы повторений. Для меня все это выглядело так, как будто Тони поменял план на бой в последний момент либо просто делал что-то наугад. Это очень странно. Я думал, что это будет старый Тони — создающий хаос в партере и пытающийся за счет цепкости и ловкости выбарываться обратно на ноги", — сказал Захаби на подкасте Tristar Gym.

12 декабря прошлого года Тони Фергюсон проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейра в со-главном событии вечера UFC 256.