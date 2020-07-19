Фигейреду «задушил» Бенавидеза и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась в конце первого раунда. Бразилец стал обладателем вакантного чемпионского пояса в наилегчайшем весе. Турнир состоялся в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидезом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале. За день до боя Фигейреду провалил взвешивание, а потому более не мог претендовать на чемпионский пояс, хоть и стал победителем.

На счету 32-летнего бразильца 19 побед и 1 поражение. У 35-летнего американца 28 побед и 7 поражений.