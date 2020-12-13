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Фигейредо обновил рекорд по промежутку времени между успешными защитами титула UFC

12:37

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо (20-1-1) провел самую быструю защиту титула в истории UFC по времени с последнего титульного боя. Бразильцу понадобился 21 день с последней защиты пояса, чтобы защитить титул еще раз.

В главном событии вечера на UFC 256 Фигейредо свел 5-раундовый поединок с Брэндоном Морено вничью и сохранил пояс. Это уже вторая защита титула бразильца в 2020-м году — 21 день назад он задушил Алекса Переса на UFC 255.

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